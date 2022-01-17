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56 минут назад

Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса.

— Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в документе.

В частности, к противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 относятся гиперчувствительность к компонентам, аллергия и осложнения после прививок. Кроме того, список дополнен пунктами об острых инфекционных и вирусных заболеваниях.

При вакцинации «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н» противопоказанием является наличие злокачественных образований. При этом вакцинация «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н», «КовиВаком», «Спутником М» и «Спутником Лайт» противопоказана при беременности и грудном вскармливании, отмечается на портале правовой информации.

14 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было решено отложить во втором чтении. По ее словам, правительство внесет поправки в законопроект. Так, например, те, у кого нет QR-кода, смогут посещать общественные места по предъявлению ПЦР-теста после 1 февраля.

Общество,Видео,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,
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