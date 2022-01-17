В РАН объяснили отсутствие антител после COVID-19

Низкие титры или полное отсутствие антител к коронавирусу после перенесённой болезни не означают отсутствие у человека иммунитета против COVID-19. Об этом заявил академик РАН научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев в интервью «Известиям».
У нас есть несколько пациентов, которые переболели COVID-19, потеряли полностью антитела, через месяц точно получили дозу заражения, но никто из них не заболел ни в какой форме, — цитирует его издание.
Ранее стало известно, что частая ревакцинация от коронавируса может нанести вред здоровью, заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери. По его мнению, короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека.