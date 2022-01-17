Власти приняли решение по локдауну из-за нового штамма COVID-19

Власти России пока не планируют вводить на федеральном уровне локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, вызванного омикрон-штаммом, но в регионах ограничения возможны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

«Общефедеральный локдаун вводить не планируется. Регионы будут сами принимать решение о введении ограничительных мер, исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник «Интерфакс» обратил внимание на резкий рост заболеваемости в России. По его словам, к концу недели в Москве число пациентов с COVID-19 может приблизиться к десяти тысячам в сутки, а еще через неделю уже к 20 тысячам заболевших. При этом собеседник агентства уверен, что введение ограничений в регионах произойдет только в случае роста тяжелобольных, сейчас же уровень госпитализаций не критичен.