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15 минут назад

Власти приняли решение по локдауну из-за нового штамма COVID-19

Власти России пока не планируют вводить на федеральном уровне локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом, вызванного омикрон-штаммом, но в регионах ограничения возможны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Власти приняли решение по локдауну из-за нового штамма COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Общефедеральный локдаун вводить не планируется. Регионы будут сами принимать решение о введении ограничительных мер, исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник «Интерфакс» обратил внимание на резкий рост заболеваемости в России. По его словам, к концу недели в Москве число пациентов с COVID-19 может приблизиться к десяти тысячам в сутки, а еще через неделю уже к 20 тысячам заболевших. При этом собеседник агентства уверен, что введение ограничений в регионах произойдет только в случае роста тяжелобольных, сейчас же уровень госпитализаций не критичен.

«В частности, в Москве, которая первой приняла на себя удар омикрона, на данный момент локдауна не планируется. Тем не менее это возможно, если число госпитализаций приблизится к двум тысячам в сутки. Сегодня в столичные больницы доставили 736 пациентов», — отметил он.

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что одной из наиболее эффективных мер в борьбе с COVID-19 по итогам нерабочих дней в ноябре 2021 года стало продление школьных каникул. Он уверен, что это позволило разорвать цепочки передачи заболевания среди детей и взрослых.

Общество,Интерфакс,
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