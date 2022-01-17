Иммунолог объяснил меньшую патогенность омикрона

«Омикрон»-штамму коронавируса лучше удается размножаться в верхних дыхательных путях человека – этим объясняется его меньшая патогенность по сравнению с «дельтой». Об этом изданию «Ура.ру» рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам Крючкова, результаты новой лабораторной работы японских ученых внушают оптимизм – они показали, что «омикрон» лучше размножается в верхних дыхательных путях и хуже в легких.

«Это может частично объяснять низкую патогенность «омикрон»-линии», - отметил иммунолог.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн подтвердил, что данное свойство снижает патогенность вируса. Из-за этого пневмонии и легочные патологии возникают у заболевших реже, чем при «дельте».

Однако относить «омикрон» к простудным инфекциям пока рано – большое число заражений нивелирует снижение летальности от него, резюмировал Альтштейн.