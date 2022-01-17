В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
29 минут назад

Иммунолог объяснил меньшую патогенность омикрона

«Омикрон»-штамму коронавируса лучше удается размножаться в верхних дыхательных путях человека – этим объясняется его меньшая патогенность по сравнению с «дельтой». Об этом изданию «Ура.ру» рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам Крючкова, результаты новой лабораторной работы японских ученых внушают оптимизм – они показали, что «омикрон» лучше размножается в верхних дыхательных путях и хуже в легких.

«Это может частично объяснять низкую патогенность «омикрон»-линии», - отметил иммунолог.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн подтвердил, что данное свойство снижает патогенность вируса. Из-за этого пневмонии и легочные патологии возникают у заболевших реже, чем при «дельте».

Однако относить «омикрон» к простудным инфекциям пока рано – большое число заражений нивелирует снижение летальности от него, резюмировал Альтштейн.

Ранее в московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основными симптомами «омикрона» повышение температуры до 38 градусов или выше, ломоту в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Общество,Видео,Анатолий Альтштейн,Николай Крючков,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители