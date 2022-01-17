«Был резок»: пообещавший бить русских дагестанец сделал заявление

В автобусе произошёл словесный конфликт. Я был резок в высказываниях против русской нации. Об этом я искренне сожалею, — сказал мужчина.

В Москве уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». При этом молодой человек заявил, что считает Россию своим домом.

«Свиньи. Твари. С вами так себя надо вести. С вами, с русскими. Вы нацисты! Ничего, придет время, мы будем вас всех бить! Мы, дагестанцы», — сказал мужчина в адрес пассажиров одного из столичных автобусов. Видео инцидента опубликовал telegram-канал «Readovka».

«Старик, что ты мне сделаешь? Я у себя дома, я гражданин России», — сказал он пожилому мужчине.

Мужчина, угрожавший бить русских и обматеривший пассажиров автобуса на севере Москвы, задержан в Калужской области . Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного столичного управления Следственного комитета России по г. Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что в ходе совместной работы следователей столичного главка СК РФ и сотрудников ГУ МВД России установлены личность и местонахождение преступника. В результате задержан 29-летний мужчина, его поймали в Калужской области.

Она добавила, что в ближайшее время преступник будет доставлен в следственный отдел. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Против обещавшего бить русских в московском автобусе мужчины из Дагестана возбудили уголовное дело о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета (ГУ СК) по Москве.

Уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев, который угрожал пассажирам московского автобуса «бить русских», объяснил свое поведение, запись опубликована в Telegram «Говорит Москва».

По его словам, он хотел выйти на своей остановке, но водитель быстро закрыл двери и Болатукаев не успел выйти. Мужчина якобы попросил водителя открыть двери, но тот обозвал его, а сидевшие рядом пассажиры начали «выражаться» по поводу его религии, поэтому Болатукаев «вспылил» и обвинил присутствующих в нацизме.

При этом он отметил, что «не хотел задеть русских», а высказался в адрес всех нацистов, а в ответ на оскорбления он «не позволил себе лишнего».

«У нас демократическая страна, свобода слова. Каждый может выражаться так, как он считает нужным», — заключил Болатукаев.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов публично осудил мужчину, назвавшего себя дагестанцем и угрожавшего «бить русских» в ответ на отказ водителя московского автобуса остановиться по его требованию в неположенном месте. Он охарактеризовал такое поведение «варварским», требующим извинений не только перед русским народом, но и перед дагестанским. Заявление опубликовано на сайте главы региона.

Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим. Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления, — передаёт пресс-служба Меликова.

Он подчеркнул, что в республике живут в гармонии представители десятков национальностей и религий, а гостеприимство дагестанцев известно по всей России. По его словам, правоохранительные органы столицы должны разобраться в ситуации и вынести вердикт.

Таким образом лидер Дагестана поддержал членов Общественной палаты Дагестана, ранее заявивших о том, что «подлец» должен нести ответственность за свои слова вместе с родом, который его воспитал.

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов заявил, что ему стыдно за молодого земляка, который устроил перепалку в московском автобусе, пообещав, что «дагестанцы будут бить всех русских». Видео инцидента быстро распространилось по социальным сетям. Ответственность за поступки должны понести и его родственники, и сам нарушитель порядка, сказал Азизханов радиостанции «Говорит Москва».

Хватает негодяев везде. Подлец, стыдно за таких людей. Однако большинство дагестанцев, проживающих и в Москве, и в других регионах, это вполне нормальные, адекватные люди. Должны отвечать его родственники, родители, которые воспитали и отправили в Москву, — сказал Азизханов.

По его словам, знак равенства ставить между этим парнем и молодёжью Дагестана несправедливо, однако его необходимо наказывать. Азизханов считает также, что в некоторых ситуациях средствам массовой информации и общественности нужно указывать национальность хулигана или преступника, а также называть его род.

Род, который его воспитал, должен персональную ответственность нести за человека. Надо узнать, откуда он, какая школа его воспитала, кто его родители. Конечно, стыдно. <...> Он себя героем чувствует, он думает, что его будут защищать местные дагестанцы. Ничего подобного! — заключил Азизханов, добавив, что даже не смог досмотреть ролик с выходками молодого дагестанца до конца.

Движение «Ветераны России» попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет провести проверку и привлечь уроженца Дагестана, угрожавшего пассажирам столичного автобуса со словами «мы будем всех вас, русских, бить», к ответственности за разжигание межнациональной розни. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель организации Ильдар Резяпов.

«В понедельник направим обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку. Разжигание межнациональной розни – это весьма серьезное преступление, которое несет общественную опасность. Дополнительно направим обращение в адрес главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Этот молодой человек должен принести публичное извинение за данный поступок перед российскими гражданами. Ну и сами уроженцы Дагестана должны с ним провести разъяснительную работу. Видимо его родители упустили возможность полноценного воспитания и уважения к старшим», — сказал Резяпов.

Он обратил внимание, что это не первый случай перепалки уроженцев Дагестана с пассажирами столичного транспорта. В октябре 2021 года трое уроженцев Дагестана в вагоне метро избили москвича Романа Ковалева после того, как он заступился за девушку, сделавшую приезжим замечание за слишком шумное поведение. Нападавших до начала марта заключили под стражу.

Разжигание межнациональной розни и прочие конфликты с «этнической подоплёкой» — прямой путь к «гибели» РФ, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, комментируя конфликт в одном из автобусов Москвы — молодой человек, называвший себя дагестанцем, устроил скандал из-за отказа водителя остановиться в неположенном месте. Люди, находившиеся в салоне, попытались его успокоить, на что тот назвал их нацистами и пообещал «бить русских». Собеседник также отреагировал на инцидент в столичном метро, где мужчина пригрозил россиянам расправой. Соответствующий видеоролик опубликовал в своём Telegram-канале журналист «Комсомольской правды» Александр Коц.

Во-первых, разжигать межнациональную рознь недопустимо. Именно с неё начинается развал государства. Во-вторых, Россия сильно пострадала от международного терроризма, и подобные угрозы могут озвучивать либо не совсем адекватные люди, либо необразованные, кто никогда не общался ни с ветеранами боевых действий, ни с теми же ополченцами из Дагестана, вставшими в своё время с оружием в руках на пути боевиков, — подчеркнул Резяпов.

Эксперт также назвал противодействие терроризму и экстремизму в РФ одной из наиболее важных задач для обеспечения безопасности не только на государственном уровне, но и на общественном, с участием ветеранских организаций.

Эта работа зависит от нашей чёткой позиции, позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, отдельных граждан. Считаю, что в нашей стране профилактика экстремистских и террористических проявлений должна рассматриваться как инструмент установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в укреплении экономического и политического потенциала нашей страны, — считает Резяпов.

В сложный период россияне должны объединиться, а не устраивать межэтнические разборки, считает юрист Иван Соловьев.

В условиях давления на Россию извне гражданам страны нужно сплотиться, а не разжигать межнациональную вражду, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в Калужской области был задержан 29-летний уроженец Дагестана Шугаиб Болатукаев, который поругался в московском автобусе с водителем и пассажирами, пообещав им, что «дагестанцы будут бить русских» и с «русскими так и надо» из-за отказа выпустить его из машины между остановками. СК возбудил уголовное дело. При этом сам задержанный утверждает, что в автобусе были «нацисты», которые оскорбляли его по национальному признаку.

«Понятно, что это было публично, понятно, что можно собрать кучу доказательств, но сейчас, мне кажется, самое главное – это просто остановиться. С тех пор, как случился инцидент в московском метро, когда парень вступился за девушку, и трое нетрезвых [нападавших] были задержаны и арестованы, осталось недовольство у многих людей. Мы его не видим, но в обществе оно осталось, бродит, и среди молодежи оно есть. Пока недорабатываем мы в плане того, чтобы понять, что мы все-таки единый народ, мы россияне, и уж внутри себя нам ссориться – это, наверное, самое отвратительное, что может быть. Сейчас говорить о том, есть ли там состав [преступления], кого и за что нужно привлекать, ставить диагнозы – это очень неправильно. Разговор о том, что сейчас надо сбавить градус агрессии, который есть в нашем обществе. Тем более я знаю, что глава Дагестана Сергей Меликов поручил разобраться с этой ситуацией. Сейчас и старейшины будут дорабатывать этот вопрос», - подчеркнул он.

Юрист напомнил, что любое преследование порождает еще большее недовольство.

«К сожалению, как только мы кого-то привлекаем, остаются обиженные люди, у которых остается недосказанность. Мы все россияне, мы все братья. Нужно публично это обсудить и прекратить эту историю раз и навсегда между дагестанцами и русскими. Не нужно этого делать дальше, это нужно срочно остановить, иначе кто-то дальше будет развивать это. Журналисты, общественные деятели, юристы – да кто угодно будет это обсуждать, и каждый новый виток будет обуславливать появление новых случаев, когда кто-то где-то будет высказываться в пылу, в ресторанах, где будут люди выпившие, в общественном транспорте, и так оно и будет. Нужно прекратить это всё дело. С моей точки зрения, уголовного состава там нет, есть административный», - отметил он.

По словам Соловьева, по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) привлекают не только русских жителей страны.