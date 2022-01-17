Стали известны подробности смерти актера сериала «Кухня»

Фото: Мослента Мослента

В Москве вечером в воскресенье, 16 января, на 44-м году жизни скончался актер сериалов «Кухня» и «Склифосовский» Иван Рудаков, о чем его отец сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы семейства, причиной смерти его сына стал ранее перенесенный COVID-19. «Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» — написал он, уточнив, что причиной смерти являются последствия коронавируса, которым актер переболел летом.

У Telegram-канала «МК: срочные новости» есть другая информация. По данным источника, перед смертью мужчина находился в частной наркологической клинике в Сокольниках, откуда его вечером в пятницу, 14 января, привезли в больницу. На данный момент неизвестно, что именно артист делал в частной клинике, однако была установлена причина смерти — у мужчины случился сердечный приступ.

Ранее актер Артур Диланян умер во время спектакля на сцене Армянского театра в Москве.