Вакцину МГУ от COVID испытают на россиянах

МГУ имени Ломоносова и группа компаний «Р-Фарм» проведут доклинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в вузе на основе вирусов растений. Об этом сообщается на сайте университета.

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Исследования препарата будут проходить в 48-м Центральном НИИ Минобороны.

Разработка поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса началась на биологическом факультете МГУ летом 2020 года. Сейчас вуз продолжает исследование ее вирус-нейтрализующей активности вместе с центром имени Гамалеи. Финансирует работы группа компаний «Р-Фарм».

В МГУ заявили, что для создания вакцины была использована уникальная запатентованная технология на основе вирусов растений, которую создали ученые университета.

«Использование вирусов растений для создания рекомбинантных вакцин против инфекций человека – один из наиболее современных и многообещающих подходов в мировой науке, в разработке которого Россия занимает передовые позиции. На базе этой универсальной платформы могут быть разработаны новые вакцины против широкого круга инфекционных заболеваний», - подчеркнули в МГУ.

В конце прошлого года глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о новой вакцине от коронавируса «Конвасэл», которая проходит испытания и может быть зарегистрирована в ближайшие месяцы.