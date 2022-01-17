Гинцбург предупредил об опасности «живой вакцины»

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование любого штамма COVID-19 в качестве «живой вакцины» возможно, но смертельно опасно. Об этом пишет ТАСС.

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Как объяснил ученый, любой циркулирующий штамм COVID-19, в том числе омикрон, может стать «живой вакциной», если человек переболел им «на ногах». Однако у подобной «вакцинации» есть определенные риски, в том числе и смертельные, так как последствия перенесенного вируса непредсказуемы.

Гинцбург указал, что гораздо безопаснее вакцинироваться «Спутником V», безопасность которого давно подтверждена. Осложнения от «живой вакцины» могут привести к летальному исходу, подчеркнул он.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что омикрон-штамм может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит человечеству победить пандемию. Она пояснила, что подобный итог возможен, но пока что говорить о нем рано, так как в настоящее время пациентов с омикроном все еще недостаточно.