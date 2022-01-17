Актер Иван Рудаков умер от последствий COVID-19

В Москве в возрасте 43 лет скончался актер кино Иван Рудаков. Его отец, режиссер Алексей Рудаков сообщил накануне о госпитализации сына из-за проблем с сердцем и легкими – последствиями перенесенного летом COVID-19. Рудаков-младший сыграл в десятках фильмов и сериалов. У него осталась девятилетняя дочь. Актер увлекался спортом и альпинизмом, однажды он помог спасти неподалеку от Эвереста группу замерзавших туристов.

Фото: Star Media Star Media

О смерти актера Ивана Рудакова в реанимации московской больницы №57 сообщил в Facebook его отец, режиссер Алексей Рудаков.

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«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка, больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» — говорится в публикации.

Накануне отец актера рассказал, что его сын попал в больницу в тяжелом состоянии.

«Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, который он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое, но мы верим, что общими молитвами вернем Ваню к жизни!!!» — писал Рудаков-старший.

После госпитализации Рудаков находился без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

У артиста осталась маленькая дочь. Как сообщает журнал StarHit, одним из первых соболезнования родным умершего выразил актер Павел Трубинер, друживший с Иваном Рудаковым.

«Покойся с миром, Ваня», — написал он в соцсетях.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве, в семье кинематографистов. Его родители — режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева. Окончив школу, Иван поступил на режиссерский факультет во ВГИК, а после учился актерскому мастерству в мастерской Всеволода Шиловского.

«В то время курс набирал Всеволод Николаевич Шиловский. Чуть ранее мы снимались вместе в «Попсе», были знакомы, ездили на фестивали, общались. Я позвонил ему и сказал: «Всеволод Николаевич, возьмите меня, Вы же набираете курс». На что он ответил: «Ни за что. Ты старый»!

«Мне было 27, и, конечно, в таком возрасте на актерский уже не берут. Это из молодых можно все что угодно слепить, их можно сломать. Но я уговорил, сказал, что несмотря на возраст, сделаю все, что нужно. Сломаюсь. Мне поставили условие, что с меня будет особый спрос, и приняли на курс»,— рассказывал сам Рудаков в интервью изданию Contralto People.

Сниматься в кино он начал в 2005 году, начав с ролей второго плана. Всего он сыграл в более чем 40 картинах. Популярность Рудаков завоевал благодаря роли байкера Стаса в телесериале «Кухня». Кроме того, публика запомнила Рудакова благодаря ролям в фильмах и сериалах «Медиум», «Ланцет», «Ванечка», «Не отрекаются любя…», «Цыганочка с выходом», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Эйнштейн. Теория любви», «Комиссарша», «Ищейка» и «Мата Хари».

«До того как начать сниматься в кино, у меня была своя доля в ресторанном бизнесе, я даже ездил на разборки. Так многие жили в 90-х...

Первую свою BMW купил, когда мне было 17 лет. Мои родители не подозревали, чем я занимался. Отец с матерью снимали кино, сериалы и ничего про это не знали», — рассказывал Рудаков в 2019 году в интервью журналу «Собеседник».

Кроме того, Иван Рудаков увлекался альпинизмом. В 2019 году актер помог спасти туристов из Китая и Новой Зеландии, пропавших на горном перевале в Непале.

«Они заблудились в снегу и не смогли найти дорогу через перевал. Мы объединились и пошли до перевала, хотя жители Китая по нашим следам вернулись в базовый лагерь, откуда их со следами обморожения эвакуировали на вертолете. Так что мы подоспели вовремя», — вспоминал Рудаков.

Незадолго до этого в интервью «Собеседнику» он признавался, что победил алкогольную и наркотическую зависимости.

«Я признаюсь как на духу, что в свое время злоупотреблял наркотиками и алкоголем, много тусил и вел разгульный образ жизни. В какой-то момент начал понимать, что теряю ориентиры, внутреннюю силу, семью, друзей. И принял твердое решение остановиться», — говорил артист.

Он сообщал, что оказывался в больнице, но не был готов «закончить жизнь на больничной койке».

«Принял решение – буду бегать, чтобы сломить депрессию. Сначала мне было очень плохо. Я думал: «Упаду, не выдержу». Но постепенно втянулся в бег, занялся легкими физическими упражнениями, затем атлетикой.

Через год я толкал штангу 90 кг и пробегал каждый день по 10 км. Когда я приехал в больницу, врачи собрали консилиум, они были в шоке: от моего диагноза не осталось и следа», — отмечал Рудаков.

Он добавлял, что вел абсолютно трезвый образ жизни уже несколько лет.