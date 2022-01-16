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1 час назад

Раскрыта причина смерти звезды сериала «Кухня»

Российский актер Иван Рудаков, звезда сериалов «Кухня» и «Медиум», скончался из-за последствий коронавирусной инфекции. Причину раскрыла «Комсомольская правда».

Раскрыта причина смерти звезды сериала «Кухня»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Летом артист переболел коронавирусом и после этого продолжал участвовать в съемках.

На прошлой неделе он попал в 57-ю московскую больницу, 16 января Рудаков умер в реанимации.

Ранее 16 января сообщалось, что актер Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали его родители в соцсетях.

Перед этим актер находился в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии.

Иван Рудаков принял участие в съемках более 40 фильмов и сериалов. Среди них — «Мата Хари», «Ванечка», «Комиссарша», «Не отрекаются любя…», «Эйнштейн. Теория любви», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Ищейка». Однако наибольшую известность ему принесли работы в сериалах «Кухня», «Медиум» и «Ланцет».

Общество,Иван Рудаков,Мата Хари,Комсомольская правда,
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