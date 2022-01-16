«Варварское проявление». Что ждет пообещавшего «бить русских» дагестанца

Мужчина, пообещавший в автобусе «бить русских», должен принести извинения не только тем, кого оскорбил, но и всему дагестанскому народу, от лица которого он выступал, заявил глава региона Сергей Меликов. СК возбудил уголовное дело, пассажиру теперь грозит до шести лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент, в котором называющий себя дагестанцем мужчина оскорблял пассажиров автобуса в Москве и пообещал "бить русских". Поведение пассажира должны оценить в правоохранительных органах, заявил руководитель региона в воскресенье, 16 января.

Видео дня

"Накануне в соцсетях был распространен видеоролик, в котором молодой человек (предположительно, уроженец одной из кавказских республик), называющий себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса, позволяя себе при этом националистические высказывания", - говорится на официальном сайте главы Дагестана.

Что именно произошло

Об инциденте стало известно в субботу, 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. Другие пассажиры попросили его вести себя приличнее, но тот назвал всех нацистами и стал оскорблять женщин и пожилого мужчину. Он представился дагестанцем и заявил, что "с вами, русскими, надо себя так вести".

"Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы - это дагестанцы", - заявил он, добавив, что находится "у себя дома", поскольку является гражданином России.

Видео с места событий быстро распространилось в социальных сетях.

Как отреагировали в Дагестане...

В Общественной палате Дагестана призвали наказать уроженца республики. Глава региона подчеркнул, что поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит "исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим".

"Тем более возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления", - указал Меликов.

Он считает, что "этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить".

"В Дагестане в мире и дружбе живут десятки народов. Республика является образцом вековых гармоничных отношений между представителями разных этносов, религий и культур. Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи. В гостеприимстве дагестанцев лично могли убедиться тысячи россиян, которые ежегодно посещают республику, а оценку поведению молодого человека могут и должны дать правоохранительные органы", - заключил глава Дагестана.

...и в Москве

Представители движения "Ветераны России", в свою очередь, сообщили, что обратятся в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку и привлечь мужчину к ответственности за разжигание межнациональной розни.

"В понедельник направим обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку. Разжигание межнациональной розни - это весьма серьезное преступление, которое несет общественную опасность. Этот молодой человек должен принести публичное извинение за данный поступок перед российскими гражданами. Ну и сами уроженцы Дагестана должны с ним провести разъяснительную работу. Видимо его родители упустили возможность полноценного воспитания и уважения к старшим", - рассказал "Газете.Ru" председатель организации Ильдар Резяпов, обратив внимание, что это не первый случай перепалки уроженцев Дагестана с пассажирами столичного транспорта.

Однако обращаться в органы уже не придется - в воскресенье вечером стало известно, что уголовное дело возбуждено.

"В СМИ распространилось видео, на котором запечатлено, как в столичном общественном транспорте мужчина агрессивно высказывается в адрес других пассажиров. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. По указанию руководства ГСУ СК России по г. Москве по данному факту возбуждено уголовное дело (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается", - проинформировали в столичном управлении СК.

Максимальное наказание по этой статье - шесть лет лишения свободы.