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22 минуты назад

Видео с угрожающим пассажиру кавказцем возмутило главу Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на видео с инцидентом в московском автобусе, где назвавший себя уроженцем республики молодой человек заявил пассажирам: «Придет время, когда мы вас будем бить». Об этом сообщает сайт главы республики Дагестан.

Видео с угрожающим пассажиру кавказцем возмутило главу Дагестана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить», — сказано в заявлении Меликова.

Глава республики отметил, что «возмутительна его попытка говорить от имени миролюбивого дагестанского народа, которому чужды подобные варварские проявления».

Кроме того, поведение молодого человека нарушает общественные нормы и противоречит этическому кодексу дагестанца об отношении к старшим.

Меликов также призвал правоохранительные органы дать оценку поведения молодого человека.

Ранее Telegram-канал Readovka опубликовал снятое в московском автобусе видео конфликта между пассажирами. Молодой человек кавказской внешности потребовал у водителя высадить его в месте, которое не является остановкой. За шофера вступились пассажиры, после этого приезжий заявил пожилому человеку:

«С вами, русскими, так и надо. Рот закрой, старый, рот закрой, старик! Ничего, придёт время, когда мы всех вас бить будем».

Общество,Сергей Меликов,МВД,
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