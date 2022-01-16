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23 минуты назад

Россиянам захотели запретить алкоголь по выходным

Депутат Госдумы и общественник Султан Хамзаев предложил ограничить в России продажу алкоголя по выходным. Своей инициативой он поделился с изданием Ura.ru.

«Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран», — сказал Хамзаев.

По мнению депутата, объем потребления спиртного в стране «чрезмерно высок», что пагубно сказывается «по всем социальным направлениям». Поэтому в России необходимо внедрить европейские нормы на продажу алкоголь, оставив его доступным только в барах.

«А в магазинах нельзя [продавать алкоголь]», — заключил депутат.

Стоит отметить, что Хамзаев неоднократно выступал за различные ограничения на алкоголь. В частности, он выступал за запрет продажи горячительных напитков в новогодние праздники и посещение баров гражданам, не достигшим 21 года.

Общество,Видео,Султан Хамзаев,Госдума,РИА Ura.ru,
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