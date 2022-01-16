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22 минуты назад

В России за минувшие сутки выявлено 29 230 новых фактов заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки официально подтверждено 29 230 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 10 803 534 зараженных коронавирусом.

В России выявлено 29 230 новых фактов заражения COVID-19
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Такие данные приводит 16 января оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах страны.

«За последние сутки в России выявлено 29 230 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 686 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 321 320. За минувшие сутки в России выздоровел 22 731 человек. Всего от коронавируса вылечились 9 858 615 человек. Чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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