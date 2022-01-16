В России выявлено 29 230 новых фактов заражения COVID-19

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 686 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 321 320. За минувшие сутки в России выздоровел 22 731 человек. Всего от коронавируса вылечились 9 858 615 человек. Чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».