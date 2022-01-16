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1 час назад

«Ненавистную горбушу» из России признали суперфудом в Норвегии

Специалисты норвежского научно-исследовательского института пищевых продуктов Nofima признали горбушу суперфудом. Об этом сообщает портал NewsWep со ссылкой на местное телевидение.

«Ненавистную горбушу» из России признали суперфудом в Норвегии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная рыба в Норвегии считается нежелательной, поскольку угрожает популяции дикого лосося. Однако, отмечают эксперты, «ненавистная многим горбуша» из России, является превосходным продуктом. «Она больше похожа на семгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося», — поделился исследователь Турбьерн Тобиассен (Thorbjørn Thobiassen).

По его словам, жизненный цикл горбуши короче, чем у обыкновенного лосося. Это является ее преимуществом, поскольку в ней накапливается гораздо меньше токсинов, отметил он. Кроме того, у горбуши очень мягкая икра, которая пользуется большим спросом, добавил Тобиассен.

Раньше американские врачи и диетологи назвали благоприятные последствия употребления рыбы два раза в неделю. По словам врача-диетолога и автора книг о здоровом питании Джексон Блэтнер, эта группа продуктов богата кислотами омега-3, которые крайне полезны для мозга: они помогают его клеткам бороться с возрастными изменениями, загрязнением воздуха и другими неблагоприятными факторами.

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