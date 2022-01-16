Совет тейпов Ингушетии ответил на требование Кадырова

Совет тейпов Ингушетии отреагировал на обращение главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения. Видеообращение опубликовано на YouTube, перевод приводит «Фортанга».

По их мнению, данное заявление является очередной попыткой чеченских властей ввести в заблуждение широкую общественность при помощи информационных технологий, а также попыткой перевести спор «в плоскость оскорблений, угроз и шантажа». «Считаем эти попытки опасными и контрпродуктивными и еще раз заявляем, что любые попытки говорить с нами с позиции силы выглядят глупо и обречены на провал», — говорится в заявлении.

В то же время совет тейпов отметил, что стороны ни в коем случае не должны допустить еще большего осложнения наших отношений. Совет тейпов также предложили властям Чечни отказаться от политики угроз и оскорблений и перевести диалог в деловой формат. Кроме того, члены совета отметили, что ждут предложения по составу комиссии Чеченской Республики для обсуждения и справедливого решения вопроса о границе между двумя регионами.