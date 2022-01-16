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34 минуты назад

Скончался звезда сериалов «Ланцет» и «Кухня» Иван Рудаков

Стало известно, что из жизни ушел актер театра и кино Иван Рудаков. О его смерти сообщили в социальных сетях друзья и коллеги.

Умер звезда сериалов «Ланцет» и «Кухня» Иван Рудаков
Фото: InstagramInstagram

16 января 2022 стало известно, что скончался звезда сериалов «Ланцет», «Кухня», «Медиум» и многих других Иван Рудаков.

Сообщения со словами сочувствия родным и близким стали появляться в блогах коллег и друзей актера.

«Ваня ушел… Больно, страшно и до слез обидно… Ковид и его последствия не щадят никого… Ты навсегда останешься в нашем сердце», — написала в Instagram Анна Скибина.

Общество,Иван Рудаков,
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