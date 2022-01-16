Умер звезда сериалов «Ланцет» и «Кухня» Иван Рудаков

Стало известно, что из жизни ушел актер театра и кино Иван Рудаков. О его смерти сообщили в социальных сетях друзья и коллеги.
16 января 2022 стало известно, что скончался звезда сериалов «Ланцет», «Кухня», «Медиум» и многих других Иван Рудаков.
Сообщения со словами сочувствия родным и близким стали появляться в блогах коллег и друзей актера.
«Ваня ушел… Больно, страшно и до слез обидно… Ковид и его последствия не щадят никого… Ты навсегда останешься в нашем сердце», — написала в Instagram Анна Скибина.