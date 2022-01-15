Акция «Подари вторую жизнь своей ёлке» началась в Подмосковье

Акция «Подари вторую жизнь своей ёлке» началась в Московской области в субботу, 15 января.

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Об этом сообщает телеканал «360».

Большую часть подмосковных ёлок отправят на зооферму «Мечта» — они послужат кормом для животных. Ещё часть деревьев будет переработана на щепу.

Акция в рамках проекта «Зима в Подмосковье» проводится четвёртый год. Всего открыто 224 пункта приёма.

Принять участие можно до 15 февраля.