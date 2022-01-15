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30 минут назад

Первоклассница из России заработала за год два миллиарда рублей

Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала за год два миллиарда рублей и вошла в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира.

Семилетняя россиянка заработала за год ₽2 млрд
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает Лента.ру, уроженка Краснодарского края за 2021 год заработала 28 миллионов долларов (около двух миллиардов 72 миллионов рублей). За этот период она поднялась на шестое место в перечне самых богатых YouTube-блогеров, составленный американским изданием. Девочка попадает в данный список уже третий раз.

Девочка ведет канал Like Nastya. Свои старые видео Spotter блогер продала одному из крупнейших независимых владельцев контента на YouTube. В прошлом году она также развивала продажи линейки собственных товаров и NFT-коллекции.

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