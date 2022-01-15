Семилетняя россиянка заработала за год ₽2 млрд

Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала за год два миллиарда рублей и вошла в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира.

Как сообщает Лента.ру, уроженка Краснодарского края за 2021 год заработала 28 миллионов долларов (около двух миллиардов 72 миллионов рублей). За этот период она поднялась на шестое место в перечне самых богатых YouTube-блогеров, составленный американским изданием. Девочка попадает в данный список уже третий раз.