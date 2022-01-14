Онищенко раскрыл секрет биолаборатории США в Казахстане

В казахстанской биолаборатории работали не только американские биологи, но и представители ВС Германии. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

В ФАН уточнили, что речь идет о Центре особо опасных инфекций в Алма-Ате, который построили при участии США на базе советского противочумного института. При этом по словам Онищенко, в его распоряжении имеется несколько научных журналов, в которых рассказывается о сотрудничестве Казахстана с западными странами в вопросах, касающихся оружия массового поражения, в том числе биологического.

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«Само по себе это взаимодействие уже вызывает вопросы в связи с возможным несовпадением заявленных целей с реальными интересами Запада в отношении стран бывшего СССР. При этом связь алма-атинской лаборатории с Пентагоном не является секретом, я сам был там на стадии строительства и видел паспорт объекта, в котором прямо фигурировало Министерство обороны США. Но, оказалось, в сфере биологической безопасности Казахстан давно и прочно сотрудничает не только с Америкой, но и с Германией и ее военным ведомством, о чем раньше писали довольно скупо», — добавил Онищенко.

В доказательство своих слов эпидемиолог предъявил ФАН некоторые статьи из научных журналов.

«Работы говорят о глобальном проникновении Запада через подобные казахстанской лаборатории на постсоветское пространство в вопросах, затрагивающих биологическую безопасность не только этих стран, но и их соседей, в том числе России. Все эти опасные секреты, которые, наверняка хранят наши геополитические "партнеры", не могут не вызывать тревоги, особенно на фоне неспокойной обстановки в Казахстане», — отметил Онищенко.

Он уже не раз говорил, что подобные казахстанской биолаборатории американцы развернули на территориях всех бывших советских республик.

При этом в ФАН обратили внимание на то, что изучение того или иного вируса перекликалось по времени со вспышкой вызываемого заболевания в стране, где проводились исследования. И последний раз такой случай зафиксировали в Казахстане в 2013 году. Там тогда исследовали конго-крымскую геморрагическую лихорадку и ее распространение клещами, а через год по стране прокатилась вспышка заболевания, вызванного этим переносчиком.