Попова раскрыла особенности штамма омикрон

Люди, инфицированные омикроном, становятся заразными уже на первые сутки, при этом инкубационный период нового варианта коронавируса составляет всего два-пять дней. Об этом на брифинге по ситуации с COVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки — до того, как сам понимает, что недомогает, что заболел, что чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового штамма коронавируса», — сказала Попова.
По ее словам, омикрон заражает и передается гораздо быстрее, чем его предшественники, в частности новая инфекция быстрее размножается на слизистой верхних дыхательных путей. Также Попова отметила, что средний инкубационный период нового штамма коронавируса составляет всего два-пять дней, когда до этого был шесть-восемь дней.
«Его контагиозность, то есть заразность, выросла от трех до семи раз. И это свойство омикрона позволяет ему заражать людей, которые уже имеют иммунитет, и развиваться в их клетках слизистых оболочек, при этом он не вызывает развития серьезного течения заболевания у тех, кто уже переболел или привит», — добавила Попова.
В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге обратил внимание на то, что риск повторного заболевания коронавирусом, ранее составляющий менее одного процента, при новом штамме вырос до пяти раз.