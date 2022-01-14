Попова раскрыла особенности штамма омикрон

«Его контагиозность, то есть заразность, выросла от трех до семи раз. И это свойство омикрона позволяет ему заражать людей, которые уже имеют иммунитет, и развиваться в их клетках слизистых оболочек, при этом он не вызывает развития серьезного течения заболевания у тех, кто уже переболел или привит», — добавила Попова.