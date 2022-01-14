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24 минуты назад

Попова раскрыла особенности штамма омикрон

Люди, инфицированные омикроном, становятся заразными уже на первые сутки, при этом инкубационный период нового варианта коронавируса составляет всего два-пять дней. Об этом на брифинге по ситуации с COVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова раскрыла особенности штамма омикрон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки — до того, как сам понимает, что недомогает, что заболел, что чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового штамма коронавируса», — сказала Попова.

По ее словам, омикрон заражает и передается гораздо быстрее, чем его предшественники, в частности новая инфекция быстрее размножается на слизистой верхних дыхательных путей. Также Попова отметила, что средний инкубационный период нового штамма коронавируса составляет всего два-пять дней, когда до этого был шесть-восемь дней.

«Его контагиозность, то есть заразность, выросла от трех до семи раз. И это свойство омикрона позволяет ему заражать людей, которые уже имеют иммунитет, и развиваться в их клетках слизистых оболочек, при этом он не вызывает развития серьезного течения заболевания у тех, кто уже переболел или привит», — добавила Попова.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге обратил внимание на то, что риск повторного заболевания коронавирусом, ранее составляющий менее одного процента, при новом штамме вырос до пяти раз.

Общество,Михаил Мурашко,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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