Умер оператор фильма "Холодное лето пятьдесят третьего" Борис Брожовский

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Оператор Борис Брожовский умер на 87-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила его супруга Нина Попова.

"Не стало моего мужа, замечательного человека, друга! Кинооператор, снявший более 40 фильмов. "Холодное лето пятьдесят третьего", "Спорт, спорт, спорт" и много-много других. Тяжело очень. Борис Брожовский", - написала она на своей странице в Facebook.