Власти задумались о переселении части россиян

«Если мы будем видеть, что те инженерные решения не позволяют дальше расширяться, или это будет дороже, экономически неправильно, не будет оправдывать затраты, то, конечно, не исключено, что этих людей вполне можно в более комфортные регионы перевезти. Это возможно, это вопрос времени и целесообразности», — сказал Эдельгериев.