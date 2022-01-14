Власти задумались о переселении части россиян

Советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев не исключил, что жители районов многолетней могут быть переселены в более комфортные регионы, пишет «Московский комсомолец».
Эдельгериев на Гайдаровском форуме рассказал, что в районах многолетней мерзлоты глобальное потепление происходит в четыре раза быстрее. Мерзлота из-за этого разрушается, и ведение деятельности может становиться неэффективным.
Как пишет «Лента.ру», Эдельгериев отметил, что проблема возможного ущерба инфраструктуре в зоне многолетней мерзлоты, связанная с изменение климата, изучается.
«Если мы будем видеть, что те инженерные решения не позволяют дальше расширяться, или это будет дороже, экономически неправильно, не будет оправдывать затраты, то, конечно, не исключено, что этих людей вполне можно в более комфортные регионы перевезти. Это возможно, это вопрос времени и целесообразности», — сказал Эдельгериев.