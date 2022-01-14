Жена телеведущего Зеленского сделала заявление впервые после его смерти

«Но там в комплексе много что влияло. Я думаю, что даже работа тоже могла влиять, потому что вы сами понимаете, что такое работа в прямом эфире – это колоссальная нагрузка. Вообще он свою работу любил, мне кажется. Гораздо больше, чем себя. Он ей отдавался на 200%. Если бы можно было отдаться на 500%, он бы отдавался и на 500», - заключила Рубинчик.