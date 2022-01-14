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16 минут назад

Жена телеведущего Зеленского сделала заявление впервые после его смерти

Гражданская жена тележурналиста Михаила Зеленского, скоропостижно скончавшегося в Доминикане, в эфире программы «Прямой эфир» рассказала, что трагедия произошла неожиданно.

Жена телеведущего Зеленского сделала заявление впервые после его смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это произошло действительно внезапно, у этого нет никакой причины. Мы просто были на территории отеля, какими-то своими делами занимались. Я была рядом, это все произошло на глазах. Просто ему стало плохо, состояние все ухудшалось в течение нескольких минут. Мы с ним дошли до пункта медицинской помощи и там это случилось прямо на входе», - сказала Рубинчик.

По ее словам, скорая приехала максимально быстро, но врачи не успели ничего сделать. Рубинчик уверена, что медики сделали все, что смогли.

По ее словам, от чего именно умер Зеленский – от инсульта или инфаркта – роли уже не играет.

Она подтвердила, что журналист курил, и возможно, это негативно влияло на работу сосудов.

«Но там в комплексе много что влияло. Я думаю, что даже работа тоже могла влиять, потому что вы сами понимаете, что такое работа в прямом эфире – это колоссальная нагрузка. Вообще он свою работу любил, мне кажется. Гораздо больше, чем себя. Он ей отдавался на 200%. Если бы можно было отдаться на 500%, он бы отдавался и на 500», - заключила Рубинчик.

В свою очередь, первая супруга Зеленского Ольга Яшина сказала, что она не представляет, как родители телеведущего пережили смерть сына.

Врач назвала возможную причину инсульта телеведущего Зеленского

46-летний журналист ВГТРК Михаил Зеленский умер 11 января на отдыхе в Доминиканской республике. По заключению доминиканских врачей он скончался от сердечного приступа, ставшего следствием хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. Медики предупреждали журналиста о риске инсульта. Об этом он узнал, принимая участие в проекте «Подари себе жизнь» в 2011 году. Уже тогда у 36-летнего ведущего обнаружились проблемы со здоровьем.

Общество,Михаил Зеленский,ВГТРК,
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