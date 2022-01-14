"Дочка довела": состояние Куравлева шокировало сотрудников дома престарелых

Появились подробности личной жизни актера Леонида Куравлева . По словам сотрудницы дома престарелых, в котором артист жил последние полгода, Надежды Орловой он отрекся от дочери. Об этом она рассказала в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Она отметила, что в социальное учреждение артист поступил лежачим и очень худым. Там даже сделали вывод, что он недоедал. Кроме того, известный актер почти не говорил и оглох. При этом слуховой аппарат он не очень любил носить, а потому не слышал, что ему говорят. Так, нянечки и сиделки стали общаться с ним при помощи записок.