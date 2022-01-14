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16 минут назад

"Дочка довела": состояние Куравлева шокировало сотрудников дома престарелых

Появились подробности личной жизни актера Леонида Куравлева. По словам сотрудницы дома престарелых, в котором артист жил последние полгода, Надежды Орловой он отрекся от дочери. Об этом она рассказала в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

"Дочка довела": состояние Куравлева шокировало сотрудников дома престарелых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что в социальное учреждение артист поступил лежачим и очень худым. Там даже сделали вывод, что он недоедал. Кроме того, известный актер почти не говорил и оглох. При этом слуховой аппарат он не очень любил носить, а потому не слышал, что ему говорят. Так, нянечки и сиделки стали общаться с ним при помощи записок.

"У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши", - добавила Надежда Орлова.

Женщина также подчеркнула, что актер буквально отрекся от дочери Екатерины.

"Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел", - поделилась сотрудница соцучреждения.

Сообщается, что до переезда в дом престарелых Куравлев жил с дочерью в знаменитом Доме на набережной.

"Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то", - предположила Орлова.

Ранее 6 января тяжелобольного Леонида Куравлева госпитализировали из дома престарелых в Коммунарку.

Врачи подтвердили деменцию у Куравлева

Его состояние здоровья пока остается прежним, врачи прогнозов не дают.

Общество,Надежда Орлова,Леонид Куравлев,
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