"Дочка довела": состояние Куравлева шокировало сотрудников дома престарелых

Появились подробности личной жизни актера Леонида Куравлева. По словам сотрудницы дома престарелых, в котором артист жил последние полгода, Надежды Орловой он отрекся от дочери. Об этом она рассказала в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Она отметила, что в социальное учреждение артист поступил лежачим и очень худым. Там даже сделали вывод, что он недоедал. Кроме того, известный актер почти не говорил и оглох. При этом слуховой аппарат он не очень любил носить, а потому не слышал, что ему говорят. Так, нянечки и сиделки стали общаться с ним при помощи записок.
"У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши", - добавила Надежда Орлова.
Женщина также подчеркнула, что актер буквально отрекся от дочери Екатерины.
"Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел", - поделилась сотрудница соцучреждения.
Сообщается, что до переезда в дом престарелых Куравлев жил с дочерью в знаменитом Доме на набережной.
"Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то", - предположила Орлова.
Ранее 6 января тяжелобольного Леонида Куравлева госпитализировали из дома престарелых в Коммунарку.
Его состояние здоровья пока остается прежним, врачи прогнозов не дают.