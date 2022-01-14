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36 минут назад

В РПЦ составили молебен об «одержимых компьютерной страстью»

Синодальная богослужебная комиссия, расположенная в Петрозаводске, представила отчет о своей деятельности в 2021 году. Как сообщается на информационном портале Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, комиссия составила и передала на рассмотрение священного синода молебное пение перед началом учёбы и перед сдачей экзаменов, а также молебное пение по случаю поиска работы и молебное пение об «одержимых компьютерной страстью».

В РПЦ составили молебен об «одержимых компьютерной страстью»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

На рассмотрение священного синода также переданы составленные Комиссией особые прошения в ектениях и особые молитвы <...> по случаю окончания учебы в школе, окончания учебы в высшем учебном заведении, успешной хирургической операции, — говорится на сайте епархии.

Ранее сообщалось, что епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Калачевский и Палласовский Иоанн, а также отцы Анатолий, Андрей, Николай и Георгий на самолёте облетели Волгоград, молясь об избавлении от коронавируса. На борт они взяли с собой четыре иконы, среди которых были две чудотворные.

Ранее митрополит Варсонофий благословил противовирусный автопробег священников по Санкт-Петербургу. Служители церкви прочитали молитвы во избавление города от «морового поветрия» и провезли Иверскую икону Богородицы по всем административным районам.

Общество,РПЦ,
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