Названы регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу — выше 90% — зафиксирован на Чукотке и в Белгородской области, заявил на Гайдаровском форуме заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднёв, слова которого приводит ТАСС.

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Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область — там уже за 90%, — сказал представитель ведомства.

14 января в России был выявлен новый максимум заболеваний коронавирусом с конца декабря, количество официально зафиксированных случаев достигло 23 820.

Наибольшее число смертей от COVID-19 зарегистрировано в Москве — 69 случаев, Санкт-Петербурге — 61 и Московской области — 40.