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1 час назад

Названы регионы-лидеры по коллективному иммунитету к коронавирусу

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу — выше 90% — зафиксирован на Чукотке и в Белгородской области, заявил на Гайдаровском форуме заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднёв, слова которого приводит ТАСС.

Названы регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область — там уже за 90%, — сказал представитель ведомства.

14 января в России был выявлен новый максимум заболеваний коронавирусом с конца декабря, количество официально зафиксированных случаев достигло 23 820.

Наибольшее число смертей от COVID-19 зарегистрировано в Москве — 69 случаев, Санкт-Петербурге — 61 и Московской области — 40.

Как сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков, Европу уже накрыла волна штамма «омикрон», и она идёт на спад. По его мнению, в России эта волна только начинается.

Общество,Петр Чумаков,Олег Гриднев,ИТАР-ТАСС,
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