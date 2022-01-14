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1 час назад

Предсказана судьба наследства Михаила Зеленского

Имущество телеведущего Михаила Зеленского будет разделено между его женами и детьми, если он не оставил завещание. Об этом изданию «Дни.ру» рассказал юрист Тагир Гаджиэменов.

Предсказана судьба наследства Михаила Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

46-летний журналист ВГТРК Михаил Зеленский умер в Доминиканской республике, где отдыхал вместе с женой Милой Рубинчик. О его смерти стало известно в ночь с 11 на 12 января. По предварительным данным, у телеведущего произошел инсульт. Медики экстренно госпитализировали Зеленского, но спасти его не удалось.

После смерти журналиста встал вопрос о разделе принадлежащего ему имущества, в том числе спорной квартиры, которая была куплена им в браке с Еленой Грушиной. После развода в 2014 году телеведущий претендовал на половину квартиры, однако при его жизни разделить ее не удалось.

«Если Зеленский не оставил завещание, раздел имущества будет происходить в порядке, определенном Гражданским кодексом. Так, половина доли в квартире останется у бывшей жены Елены Грушиной, а другая половина будет разделена между дочерьми и женой покойного, Милой Рубинчик, в равных долях (по 1/6 доли)», - пояснил Тагир Гаджиэменов.

Он также подчеркнул, что в связи с тем, что дети Зеленского несовершеннолетние, решать вопрос с оформлением квартиры придется его бывшей жене и вдове.

Общество,Мила Рубинчик,Елена Грушина,Михаил Зеленский,ВГТРК,
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