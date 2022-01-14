Причиной смерти вдовы Андрея Мягкова актрисы театра и кино Анастасии Вознесенской стал коронавирус. Об этом сообщает KP.ru со ссылкой на источник в здравоохранении.

«В конце декабря 78-летняя актриса Анастасия Вознесенская почувствовала недомогание. 20 декабря женщина решила сдать тест на коронавирус в одной из больниц подмосковного города Домодедово. Результаты теста оказались положительными, у женщины подтвердился Covid-19», - заявил источник.

Он также добавил, что на протяжении нескольких недель актриса боролась с болезнью, однако до конца вылечиться от нее не смогла.

Вознесенская скончалась 14 января в возрасте 78 лет. Сообщение о ее смерти появилось на сайте МХТ имени Чехова, где служила артистка.

Отмечается, что актриса не прожила и года после смерти знаменитого супруга. Андрей Мягков ушел из жизни в феврале 2021 года. На церемонию прощания с ним вдова не пришла, поскольку уже тогда она чувствовала себя плохо. Коронавирус же только усугубил ее состояние.

Анастасия Вознесенская - народная артистка России, актриса театра и кино. Свою карьеру она начинала в московском театре «Современник», а затем перешла во МХАТ вслед за ушедшим туда артистом Олегом Ефремовым. После раскола театра, Анастасия Валентиновна осталась служить в труппе МХТ имени Чехова.