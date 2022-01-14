Умер актер Михаил Лобанов

На 77 году жизни скончался один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Михаил Лобанов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театрального вуза.

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"Михаил Лобанов скончался на 77-м году жизни. Олег Табаков считал его своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи, бесконечно доверял ему", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там назвали Лобанова легендой мхатовской школы, подчеркнув, что в числе его учеников были звезды российской сцены и прежде всего артисты курсов Олега Табакова.

"Лобанов обладал навыком создавать актеров с нуля. Его персональной уникальной стратегией была школа первых курсов - важнейшая база, опора, основание актерского мастерства. Когда Лобанов ввиду болезни перестал работать в Школе, многие студенты открыто признавались, что что-то раз и навсегда упущено, какой-то необходимый кирпичик в структуре образования", - добавили в Школе-студии МХАТ.

Коллеги отзываются о нем как о педагоге поразительной человечности и честности, который обладал тактом и поразительным доверием к студентам.