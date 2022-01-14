Омикрон-штамм коронавируса вскоре будет доминировать в России. Такое развитие эпидситуации предрек вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Его слова приводит «360».

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Он объяснил, что тесты на наличие определенных штаммов коронавируса проводят для того, чтобы определить, сможет ли данный вариант вызвать всплеск заболеваемости.

«Если в мире уже обнаружен какой-то штамм, который обладает специальными свойствами, то нам для того, чтобы понимать, что будет происходить, нужно уметь этот штамм идентифицировать», — объяснил Альтштейн.

Он отметил, что в начале эпидемии определенного штамма он составляет процент от других. Перед омикроном точно также следили за дельтой.

«Я думаю, что уже на следующей неделе омикрон завоюет всю Россию», — сказал вирусолог.