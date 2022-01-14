Умерла вдова Мягкова Анастасия Вознесенская

«Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе. Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской», — отмечается в сообщении.

Вознесенская родилась в Москве в 1943 году. Она училась в Школе-студии МХАТ вместе с Мягковым, а позднее вышла за него за муж. В 1965 году Вознесенская начала карьеру в «Современнике», а позже перешла в МХАТ.