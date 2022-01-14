Умерла вдова Мягкова Анастасия Вознесенская

Народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова, скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова.
Причина смерти актрисы не уточняется, дата и место прощания с актрисой станет известна позднее.
«Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе. Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской», — отмечается в сообщении.
Вознесенская родилась в Москве в 1943 году. Она училась в Школе-студии МХАТ вместе с Мягковым, а позднее вышла за него за муж. В 1965 году Вознесенская начала карьеру в «Современнике», а позже перешла в МХАТ.
Кинодебют Вознесенской состоялся в 1966 году в фильме «Майор Вихрь» — там она сыграла роль радистки Ани Радионовой.