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1 час назад

Умерла вдова Мягкова актриса Вознесенская

Народная артистка России Анастасия Вознесенская, вдова актера Андрея Мягкова, скончалась на 79-м году жизни. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова.

Умерла вдова Мягкова Анастасия Вознесенская
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причина смерти актрисы не уточняется, дата и место прощания с актрисой станет известна позднее.

«Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе. Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской», — отмечается в сообщении.

Вознесенская родилась в Москве в 1943 году. Она училась в Школе-студии МХАТ вместе с Мягковым, а позднее вышла за него за муж. В 1965 году Вознесенская начала карьеру в «Современнике», а позже перешла в МХАТ.

Кинодебют Вознесенской состоялся в 1966 году в фильме «Майор Вихрь» — там она сыграла роль радистки Ани Радионовой.

Общество,Анастасия Вознесенская,Андрей Мягков,
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