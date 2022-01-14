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37 минут назад

Умерла приемная внучка Анны Ахматовой

Умерла Анна Каминская, приемная внучка поэтессы Анны Ахматовой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея Ахматовой в Фонтанном доме.

Умерла приемная внучка Анны Ахматовой
Фото: VK / Анна АХМАТОВАVK / Анна АХМАТОВА

Искусствовед, проработавшая более 30 лет в Эрмитаже, скончалась в 82 года. Причина смерти не уточняется, однако известно, что Каминская продолжительное время болела.

В беседе с изданием 78.ru президент фонда друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Нина Попова отметила, что знаменитая поэтесса тепло относилась к Каминской и считала ее родной внучкой.

«Для нас это имя связано, прежде всего, с именем Анны Андреевны Ахматовой, которая очень любила Анечку, как она ее называла, считала своей внучкой и считала таким человеком в семье, в которого вложила очень многое как бабушка и как друг, она была ей очень дорога», — сказала Попова.

Анна Каминская была внучкой историка искусств Николая Пунина, который был женат на Ахматовй. Каминская помогала в открытии Меншиковского дворца и преподавала в Училище Штиглица. Двое ее сыновей тоже работают в Эрмитаже.

Общество,Анна Каминская,Николай Пунин,Нина Попова,Анна Ахматова,Эрмитаж,
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