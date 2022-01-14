Умерла приемная внучка Анны Ахматовой

«Для нас это имя связано, прежде всего, с именем Анны Андреевны Ахматовой, которая очень любила Анечку, как она ее называла, считала своей внучкой и считала таким человеком в семье, в которого вложила очень многое как бабушка и как друг, она была ей очень дорога», — сказала Попова.