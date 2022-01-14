Набиуллина назвала три главных вызова России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Гайдаровского форума назвала три главных вызова, стоящих перед Россией и ее экономикой, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«У нас два вызова: рынок труда, и мы видим дефицит рабочей силы, и мотивация для частных инвесторов», — отметила Набиуллина.

По ее словам, в профессиональном сообществе и бизнес-среде бытует мнение о недостаточности совершаемых частных инвестиций.

«Но я бы хотела ответить на это, что дело не в ставках, а в желании брать на себя ответственность и акционерный иск», — уточнила глава ЦБ.

Третьим вызовом она назвала ESG-переход, характерный для экономики многих стран: «Мы должны к нему готовится. Он показывает, что риски для инвестиций в мире растут».