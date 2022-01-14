В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
40 минут назад

Набиуллина назвала три главных вызова России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Гайдаровского форума назвала три главных вызова, стоящих перед Россией и ее экономикой, передает корреспондент «Ленты.ру».

Набиуллина назвала три главных вызова России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас два вызова: рынок труда, и мы видим дефицит рабочей силы, и мотивация для частных инвесторов», — отметила Набиуллина.

По ее словам, в профессиональном сообществе и бизнес-среде бытует мнение о недостаточности совершаемых частных инвестиций.

«Но я бы хотела ответить на это, что дело не в ставках, а в желании брать на себя ответственность и акционерный иск», — уточнила глава ЦБ.

Третьим вызовом она назвала ESG-переход, характерный для экономики многих стран: «Мы должны к нему готовится. Он показывает, что риски для инвестиций в мире растут».

В последние несколько месяцев в России идет дискуссия о целесообразности повышения ключевой ставки ЦБ. В частности, миллиардер и акционер «Русала» Олег Дерипаска активно выступает за снижение ставки ради предоставления бизнесу доступа к дешевым кредитам.

Общество,Олег Дерипаска,Эльвира Набиуллина,Русал,Центральный банк России,Lenta.ru,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители