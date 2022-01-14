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20 минут назад

Пока вы спали: наступление Китая в Гималаях и скандал с Порошенко

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: наступление Китая в Гималаях и скандал с Порошенко
Фото: ReutersReuters

Китай готовится к наступлению в Гималаях

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14-ый раунд переговоров в районе Ладакх завершился отказом китайских военных отойти на позиции, которые они занимали до столкновений в 2020 году. Индия и Китай сосредоточили в Гималаях более трех дивизий, оснащенных ракетами, артиллерией, танками, пишет «Независимая газета».

Эксперты отмечают, что Пекин не собирается уходить из района, который он занял в результате военного столкновения, и возводит на индийской стороне поселения, а также строит мост через озеро Пангонг-Цо. В свою очередь Индия заморозила отношения с Китаем, а ситуация, сложившаяся в приграничном районе, может привести к полномасштабной войне.

Возвращение Порошенко грозит обернуться скандалом

Сторонники бывшего президента Украины и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко намерены встретить его в аэропорту и «выстроиться живой цепью от самолета», чтобы не допустить ареста политика, сообщает «Независимая газета».

Петр Порошенко, подозреваемый на родине в госизмене, находится в зарубежном турне и сообщил о намерении вернуться на Украину 17 января. При этом сегодня станет известно, ограничил ли суд право политика пользоваться арестованным имуществом, и от этого будет зависеть «возможность организовать масштабные акции» в его поддержку, заявил источник издания.

МИД и биржа признали диалог России и Запада неудачным

После того, как замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о фактическом провале переговоров по гарантиям безопасности, индекс Мосбиржи рухнул на 2%. Об этом пишет «Независимая газета».

Также на неудачную серию из трех встреч (в Женеве, Брюсселе и Вене), прошедшую на этой неделе, отреагировал падением и рубль. При этом представители стран Запада заявили о необходимости дальнейшего диалога с Россией.

Москва ждет предложений от Вашингтона

Несмотря на тупик в переговорах с США и НАТО о гарантиях безопасности, Россия еще не готова заявить о переходе к обещанным альтернативным сценариям. По словам дипломатов, Москва ждет предложений от США, которые должны быть сформулированы на следующей неделе, сообщает «Коммерсант».

«Нам нужна реакция с той стороны, не в форме просто комментариев и устных заявлений, а нечто более привычное для дипломатов: какие-то тексты, какие-то комментарии, положенные на бумагу. Если коллеги пойдут в этом направлении, я думаю, это поможет решению у нас в пользу продолжения формализованного диалога»,— отметил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Европу накрывает «омикрон»

Во Франции, Германии и Италии фиксируется резкий подъем заболеваемости коронавирусом. По данным ВОЗ, новым штаммом «омикрон» может в ближайшие 6–8 недель заразиться более 50% населения Европы, пишут «Известия».

Несмотря на меньшую летальность «омикрона», в Европе ожидают роста давления на систему здравоохранения и ужесточают противоэпидемиологические меры. Так, работодателей во Франции обязали обеспечить сотрудникам возможность удаленной работы, а маски в общественных местах стали обязательными и для детей старше шести лет. В Италии масочный режим действует даже на улицах, а в Германии премьер-министры всех 16 федеральных земель поддержали введение всеобщей обязательной вакцинации.

Общество,Сергей Рябков,Петр Порошенко,НАТО,МИД,Независимая газета,газета "Известия",
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