Собчак назвала омикрон «прививкой для антиваксеров»

«В Лондоне за декабрь у меня переболели процентов 70 друзей. Только что вернулась из Швейцарии — там каждый второй знакомый. Улетала из Америки — тоже почти все болеют. И только российские антиваксеры до сих пор не верят в серьезность происходящего», — заявила подписчица.