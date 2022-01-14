Собчак назвала омикрон «прививкой для антиваксеров»

Телеведущая Ксения Собчак призвала подписчиков не бояться новой омикрон-штамма коронавируса, к которому приготовились уже в большинстве регионов России. В комментариях к одному из своих постов она решила успокоить подписчицу и заявила, что «омикрон — как прививка для антиваксеров».
В Instagram журналистки одна из пользовательниц соцсети выразила тревогу высоким ростом заболеваемости «омикроном» и посетовала, что российские антиваксеры не понимают всей тяжести ситуации.
«В Лондоне за декабрь у меня переболели процентов 70 друзей. Только что вернулась из Швейцарии — там каждый второй знакомый. Улетала из Америки — тоже почти все болеют. И только российские антиваксеры до сих пор не верят в серьезность происходящего», — заявила подписчица.
Собчак же в ответ заявила, что женщина ошибается.
«Этот «омикрон», как прививка для антиваксеров. Болеют все очень легко. Смертность нулевая почти», — написала она.