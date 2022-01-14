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44 минуты назад

Собчак назвала омикрон «прививкой для антиваксеров»

Телеведущая Ксения Собчак призвала подписчиков не бояться новой омикрон-штамма коронавируса, к которому приготовились уже в большинстве регионов России. В комментариях к одному из своих постов она решила успокоить подписчицу и заявила, что «омикрон — как прививка для антиваксеров».

Собчак назвала омикрон «прививкой для антиваксеров»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Instagram журналистки одна из пользовательниц соцсети выразила тревогу высоким ростом заболеваемости «омикроном» и посетовала, что российские антиваксеры не понимают всей тяжести ситуации.

«В Лондоне за декабрь у меня переболели процентов 70 друзей. Только что вернулась из Швейцарии — там каждый второй знакомый. Улетала из Америки — тоже почти все болеют. И только российские антиваксеры до сих пор не верят в серьезность происходящего», — заявила подписчица.

Собчак же в ответ заявила, что женщина ошибается.

«Этот «омикрон», как прививка для антиваксеров. Болеют все очень легко. Смертность нулевая почти», — написала она.

Общество,Ксения Собчак,
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