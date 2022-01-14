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Главный инфекционист Минздрава Чуланов: измерение антител к COVID-19 является пустым занятием

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью РБК назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием.

Главный инфекционист Минздрава дал совет россиянам в разгар пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Измерение антител и принятие решения, прививаться или нет, исходя из этого, к сожалению, не имеет под собой научных оснований", - отметил он, комментируя реплику журналиста о "привычке" россиян к измерению уровня антител к COVID-19.

Чуланов подчеркнул, что самое правильное решение - вакцинироваться в соответствии с рекомендациями Минздрава через полгода. По мнению инфекциониста, только в этом случае будет достигнут максимальный результат — и индивидуальный, и популяционный.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие тесты могут выявлять разные варианты COVID-19. По словам руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Черкашиной, дифференцировать "омикрон"-штамм от "дельты" необходимо для контроля развития эпидемиологического процесса.

Общество,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,РБК,
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