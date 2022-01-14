В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
7 минут назад

Собчак назвала «омикрон» «прививкой для антиваксеров»

Ксения Собчак призвала подписчиков не бояться нового штамма «омикрон», к которому приготовились уже большинство регионов России, потому что он «легко протекает». Телеведущая крайне легкомысленно высказалась о новой штамме коронавируса в комментариях под одним из своих постов.

Собчак назвала «омикрон» прививкой для антиваксеров
Фото: ТАССТАСС

Одна из подписчиц выразила свою тревогу высоким ростом заболеваемости «омикроном» и посетовала, что российские антиваксеры не понимают серьёзности происходящего.

В Лондоне за декабрь у меня переболели процентов 70 друзей. Только что вернулась из Швейцарии — там каждый второй знакомый. Улетала из Америки — тоже почти все болеют. И только российские антиваксеры до сих пор не верят в серьёзность происходящего, — написала подписчица.

В ответ Собчак авторитетно заявила, что женщина ошибается.

Гинцбург сообщил о перенесенном «омикроне»

Всё не так. Этот «омикрон», как прививка для антиваксеров. Болеют все очень легко. Смертность нулевая почти, — заверила поклонницу телеведущая.

Ранее сообщалось, что рекордный рост госпитализации детей с новым штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрирован в США. Число пациентов выросло на 165% по сравнению с последней неделей 2021 года. Такие данные приводят государственные Центры по контролю и профилактике заболеваемости.

Общество,Ксения Собчак,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители