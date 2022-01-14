«Плацдарм» для эволюции: врач объяснил опасность непривитых

«Невакцинированный человек как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», - рассказал РБК Чуланов.