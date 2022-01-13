Россиянка выиграла полмиллиарда рублей в лотерею

Победительница новогоднего розыгрыша «Русского лото», выигравшая 500 млн рублей, рассказала, как планирует потратить выигрыш.

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Первого января 2022 года состоялся новогодний розыгрыш «Русского лото», по итогам которого двое россиян разделили между собой главный приз – миллиард рублей. Одной из победительниц оказалась Светлана Брагина из Краснодарского края.

Она рассказала, что в предыдущем тираже выиграла небольшую сумму денег и решила обменять ее на билеты новогоднего тиража.

По словам победительницы, в ее голове до сих пор не укладывается, что она стала обладательницей 500 млн рублей. Она добавила, что до сих пор раздумывает о том, как потратить выигранную сумму.

«Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. В первую очередь распрощаюсь с кредитами. Дочь с зятем давно мечтают о собственном частном доме - купим им коттедж неподалеку. Супруг обновит автомобиль. Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу смогу себе это позволить», - приводит РИА «Новости» слова Светланы Брагиной.

Кроме того, женщина намерена помочь приютам для бездомных животных: закупить корм и оплатить лечение нескольких больных собак и кошек.