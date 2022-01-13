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1 час назад

Россиянка выиграла полмиллиарда рублей в лотерею

Победительница новогоднего розыгрыша «Русского лото», выигравшая 500 млн рублей, рассказала, как планирует потратить выигрыш.

Россиянка выиграла полмиллиарда рублей в лотерею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первого января 2022 года состоялся новогодний розыгрыш «Русского лото», по итогам которого двое россиян разделили между собой главный приз – миллиард рублей. Одной из победительниц оказалась Светлана Брагина из Краснодарского края.

Она рассказала, что в предыдущем тираже выиграла небольшую сумму денег и решила обменять ее на билеты новогоднего тиража.

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По словам победительницы, в ее голове до сих пор не укладывается, что она стала обладательницей 500 млн рублей. Она добавила, что до сих пор раздумывает о том, как потратить выигранную сумму.

«Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. В первую очередь распрощаюсь с кредитами. Дочь с зятем давно мечтают о собственном частном доме - купим им коттедж неподалеку. Супруг обновит автомобиль. Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу смогу себе это позволить», - приводит РИА «Новости» слова Светланы Брагиной.

Кроме того, женщина намерена помочь приютам для бездомных животных: закупить корм и оплатить лечение нескольких больных собак и кошек.

Новогодний розыгрыш «Русского лото» прошел 1 января в 15:30 в прямом эфире телеканала НТВ. За соблюдением правил наблюдала независимая тиражная комиссия. Один миллиард рублей разделили поровну участники лотереи из Москвы и Краснодарского края. По одному миллиону рублей выиграли 52 участника из разных регионов России. Еще 64 человека стали обладателями 750 тысяч рублей. Общая сумма выигрышей составила почти три миллиарда рублей.

Общество,Светлана Брагина,НТВ,РИА Новости,
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