Врачи подтвердили деменцию у Куравлева

Актер Леонид Куравлев страдает деменцией, именно поэтому дети поместили его в пансионат для пожилых людей. Об этом рассказала директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина изданию News.ru.

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По словам Гущиной, информацию о деменции у Куравлева озвучил главный врач дома престарелых, где находился артист.

«Только что закончилась запись передачи на Первом канале («Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым), на которой я впервые узнала, что Куравлев страдал деменцией. Об этом сообщила главврач дома престарелых. Поэтому сын и дочь поселили его в пансионат», - сообщила Гущина.

По ее словам, в доме престарелых Леонид Куравлев жил около полугода и с трудом ходил. Она отметила, что врач связывает трудности с передвижением у актера с тем, что он предпочитал проводить время лежа - это могло спровоцировать анемию ног.