Врачи подтвердили деменцию у Куравлева

Актер Леонид Куравлев страдает деменцией, именно поэтому дети поместили его в пансионат для пожилых людей. Об этом рассказала директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина изданию News.ru.
По словам Гущиной, информацию о деменции у Куравлева озвучил главный врач дома престарелых, где находился артист.
«Только что закончилась запись передачи на Первом канале («Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым), на которой я впервые узнала, что Куравлев страдал деменцией. Об этом сообщила главврач дома престарелых. Поэтому сын и дочь поселили его в пансионат», - сообщила Гущина.
По ее словам, в доме престарелых Леонид Куравлев жил около полугода и с трудом ходил. Она отметила, что врач связывает трудности с передвижением у актера с тем, что он предпочитал проводить время лежа - это могло спровоцировать анемию ног.
85-летний Леонид Куравлев, звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живет такой парень» и др., находится в реанимации больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией. Артист дышит самостоятельно, используя кислородную маску. Издание «Стархит» сообщило, что у Куравлева диагностировано тяжелое поражение головного мозга, он испытывает проблемы с памятью и речью. Кроме того, нарушены функции глотания, из-за чего артисту пришлось провести экстренную операцию на желудке.