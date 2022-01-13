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13 минут назад

Умер актер из "Уходя, оглянись…" Михаил Лобанов

13 января на 77-м году жизни скончался советский, российский актер, артист озвучки и театральный деятель Михаил Лобанов. Об этом сообщили в Школе-студии МХАТ.

Умер актер Михаил Лобанов
Фото: кадр из фильма "Мятеж"кадр из фильма "Мятеж"

"С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Андреевич Лобанов, один из ведущих педагогов нашего института, легенда мхатовской школы", - говорится в некрологе. Отмечено, что Олег Табаков считал Лобанова своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи и "бесконечно доверял ему".

Михаил Лобанов родился 14 ноября 1945 года. В 1972-м окончил Школу-студию МХАТ, курс Павла Массальского, и был приглашен в труппу Художественного театра, где в том числе играл Лариосика в "Днях Турбиных". С 1980 года Лобанов преподавал в Школе-студии, был режиссером дипломных спектаклей. Среди его учеников - Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов.

На экранах Михаил Лобанов дебютировал в 1972-м главной ролью - Михаила Мотылева - в детективе "Дела давно минувших дней…". Среди других работ - Коля Квасницкий в "Масштабных ребятах", "Записки охотника", председатель колхоза Степанов в "Одиножды один", "Уходя, оглянись..", "Профессия - следователь", другие.

Голосом Лобанова говорят персонажи мультфильмов "Лоскутик и Облако", "Незнайка в Солнечном городе", "Дядюшка Ау" (мальчик Микка), "Топчумба", "Так сойдет!"

Общество,Михаил Лобанов,Евгений Миронов,Владимир Машков,Олег Табаков,
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