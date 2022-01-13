Алла Сурикова заболела коронавирусом

Кинорежиссер Алла Сурикова подтвердила, что болеет коронавирусом.
Как сообщает РИА «Новости», народная артистка РФ сообщила, что болезнь протекает в легкой форме. По словам Суриковой, в больнице она проходит плановое обследование и параллельно лечится от COVID-19.
«Да, я болею, но болею легко, без температуры. Просто заодно прохожу диспансеризацию. Никаких "забрали" не было», - сказала режиссер.
Напомним, утром 13 января в СМИ появились сообщения о том, что 81-летнюю Аллу Сурикову доставили в больницу с коронавирусом в состоянии средней тяжести. Режиссер якобы жаловалась на кашель и высокую температуру.
Позже Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации, заявив, что с ней «все хорошо, все замечательно».
Алла Сурикова - режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем», «Суета сует», «Дети понедельника», «Московские каникулы» и др.