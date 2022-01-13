В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
59 минут назад

Алла Сурикова заболела коронавирусом

Кинорежиссер Алла Сурикова подтвердила, что болеет коронавирусом.

Алла Сурикова заболела коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», народная артистка РФ сообщила, что болезнь протекает в легкой форме. По словам Суриковой, в больнице она проходит плановое обследование и параллельно лечится от COVID-19.

«Да, я болею, но болею легко, без температуры. Просто заодно прохожу диспансеризацию. Никаких "забрали" не было», - сказала режиссер.

Напомним, утром 13 января в СМИ появились сообщения о том, что 81-летнюю Аллу Сурикову доставили в больницу с коронавирусом в состоянии средней тяжести. Режиссер якобы жаловалась на кашель и высокую температуру.

Позже Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации, заявив, что с ней «все хорошо, все замечательно».

Алла Сурикова - режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем», «Суета сует», «Дети понедельника», «Московские каникулы» и др.

Общество,Алла Сурикова,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители