Алла Сурикова заболела коронавирусом

Кинорежиссер Алла Сурикова подтвердила, что болеет коронавирусом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает РИА «Новости», народная артистка РФ сообщила, что болезнь протекает в легкой форме. По словам Суриковой, в больнице она проходит плановое обследование и параллельно лечится от COVID-19.

«Да, я болею, но болею легко, без температуры. Просто заодно прохожу диспансеризацию. Никаких "забрали" не было», - сказала режиссер.

Напомним, утром 13 января в СМИ появились сообщения о том, что 81-летнюю Аллу Сурикову доставили в больницу с коронавирусом в состоянии средней тяжести. Режиссер якобы жаловалась на кашель и высокую температуру.

Позже Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации, заявив, что с ней «все хорошо, все замечательно».