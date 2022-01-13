Вдова Задорнова раскрыла причину конфликта сатирика с Ельциным

Вдова сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» раскрыла причину случившегося в 1993 году конфликта между юмористом и первым президентом России Борисом Ельциным. По ее словам, все определила одна "крамольная фраза".

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Бомбина отметила, что общение Задорнова с Ельциным началось с игры в большой теннис в 1990 году. Сатирика тогда пригласили на нее, потому что президенту нравились его пародии на первого лидера СССР Михаила Горбачева. После игры встречи Задорнова и Ельцина стали регулярными.

«Думаю, что в Михаиле первый президент России видел своего брата — Михаила Николаевича. И, наверное, поэтому Задорнов говорит, что у них такие теплые отношения завязались», — рассказала Бомбина.

Разлад между сатириком и Ельциным произошел в 1993 году. К тому моменту Задорнова уже считали своим человеком, что и стало в итоге камнем преткновения.

«В 1993 году, когда Михаила считали уже своим человеком в мире политики, один из охранников, сказал ему крамольную фразу: "Вы с нами в одной упряжке". И Михаил взбрыкнул, ответив: "Я никогда ни с кем не был в одной упряжке". И чиновники начали оттеснять Задорнова, сначала от Ельцина, а затем и от второго мэра Москвы при первом президенте Юрия Лужкова», — пояснила Бомбина.