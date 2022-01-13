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9 минут назад

В российском посольстве назвали причину смерти журналиста Зеленского

Популярный российский телеведущий, журналист и документалист Михаил Зеленский, скончавшийся на отдыхе в Доминикане, умер, по предварительным данным, от остановки сердца. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Венесуэле.

В российском посольстве назвали причину смерти журналиста Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь российской дипмиссии Алина Иванова уточнила, что окончательного медицинского заключения еще нет. Также Иванова добавила, что местные врачи пытались реанимировать журналиста.

Точная дата репатриации тела Зеленского пока не определена - все необходимые для этого документы в стадии оформления.

"Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и доминиканскими властями для ускорения этого процесса", - заверила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что причиной смерти 46-летнего мужчины мог стать инсульт.

Общество,Михаил Зеленский,Алина Иванова,
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