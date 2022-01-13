На Дальнем Востоке выявили первый случай заражения омикроном

На Дальнем Востоке выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса — в Амурской области. Как рассказала главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова в интервью ГТРК «Амур», инфекция была обнаруженна у ребенка, который вместе с родителями отдыхал в Турции.
«Эти лица не были допущены на работу без тестирования. Естественно, вся семья находилась дома. И когда мы получили уже результаты сиквенса, то есть сиквенирование по этой пробе было сделано, и мы уже знали, что здесь "омикрон"», — рассказала Курганова.
Отмечается, что по прилету из Турции семья не контактировала ни с кем из близких. Состояние у всех удовлетворительное, выраженной клиники течения коронавируса нет.
Отметим, что это первый случай заражения «омикроном» на Дальнем Востоке — ранее данный штамм коронавируса в регионах ДВФО не выявлялся.