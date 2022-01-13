На Дальнем Востоке выявили первый случай заражения омикроном

«Эти лица не были допущены на работу без тестирования. Естественно, вся семья находилась дома. И когда мы получили уже результаты сиквенса, то есть сиквенирование по этой пробе было сделано, и мы уже знали, что здесь "омикрон"», — рассказала Курганова.