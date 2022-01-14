Названы отличительные симптомы омикрон-штамма

В отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке, рассказал иммунолог Владимир Болибок.

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«Она (боль в груди) была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», – передает РИА «Новости» его слова в эфире телеканала «Москва 24».

Иммунолог объяснил, что есть более характерные симптомы для омикрон-штамма.

«Признаком «Омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», – отметил Болибок.

Он добавил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости «омикроном» в стране. Президент России Владимир Путин сообщал, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».