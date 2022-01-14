Названы отличительные симптомы омикрон-штамма

В отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке, рассказал иммунолог Владимир Болибок.
«Она (боль в груди) была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», – передает РИА «Новости» его слова в эфире телеканала «Москва 24».
Иммунолог объяснил, что есть более характерные симптомы для омикрон-штамма.
«Признаком «Омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», – отметил Болибок.
Он добавил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости «омикроном» в стране. Президент России Владимир Путин сообщал, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».