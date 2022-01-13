Друг и коллега Михаила Зеленского по передаче «Билет в Большой» на телеканале «Культура» Николай Сергеев опубликовал переписку, которую они вели за несколько дней до смерти телеведущего.

— Коля, спасибо большое за приглашение. К сожалению, не смогу быть — улетаем на Новый год на моря. Но надежды на встречу не оставляю, — написал Зеленский другу, видимо, в ответ на приглашение на праздник в честь дня рождения Сергеева, который тот отмечал 2 января.

В этот день Зеленский прислал коллеге поздравление, в котором пожелал ему новых свершений, здоровья и денег.

Однако встретиться приятелям так и не удалось.

— Мишенька, родной, ну как же так? Обязательно напишу о тебе через несколько дней. Сейчас тяжело, не справляюсь, — обратился Сергеев к ушедшему другу на своей странице в социальной сети Facebook.

До этого Сергеев рассказал, что Зеленский вместе со своей третьей женой очень любил путешествовать. Последняя совместная поездка супругов — новогоднее путешествие на несколько недель в Доминикану, где и случилась трагедия.

По словам друга погибшего, Зеленский злоупотреблял курением, а также недавно перенес коронавирус. Несмотря на все это, телеведущий выглядел здоровым.