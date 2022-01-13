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28 минут назад

Ведущий Versus Battle Ресторатор записал извинение перед азербайджанцами на видео

Ведущий и основатель Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор записал видеоизвинение перед азербайджанцами за песню, в которой требует отдать Карабах. Кадры опубликовал telegram-канал «RT на русском».

Сообщается, что Ресторатор на вечеринке с друзьями из Армении в состоянии сильного алкогольного опьянения исполнил песню, в которой потребовал от жителей Азербайджана отдать Карабах.

«Я не имел права так говорить, я прошу прощения у всего народа Азербайджана. Это был алкоголь. Абсолютно так не считаю. Только любовь и уважение» - говорит основатель Versus Battle.

По словам Тимарцева, видео было снято год назад и только сейчас попало в сеть, сам он его не выкладывал.

Общество,Конфликты,Видео,RT на русском,
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