Ведущий Versus Battle Ресторатор записал извинение перед азербайджанцами на видео

Ведущий и основатель Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор записал видеоизвинение перед азербайджанцами за песню, в которой требует отдать Карабах. Кадры опубликовал telegram-канал «RT на русском».

Сообщается, что Ресторатор на вечеринке с друзьями из Армении в состоянии сильного алкогольного опьянения исполнил песню, в которой потребовал от жителей Азербайджана отдать Карабах.

«Я не имел права так говорить, я прошу прощения у всего народа Азербайджана. Это был алкоголь. Абсолютно так не считаю. Только любовь и уважение» - говорит основатель Versus Battle.