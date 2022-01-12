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1 час назад

Онищенко сравнил уровень заболеваемости COVID в России и США

Число заболевших коронавирусом в России меньше, чем в Европе и США из-за того, что праздники в РФ только закончились, в то время как в Америке люди вышли на работу в начале января. Кроме того, «омикрон» в США пришел раньше, считает бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

Онищенко сравнил уровень заболеваемости COVID в России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике, потому что, естественно, особенность этого заболевания отличается от той, что была», - отметил Онищенко.

По его словам, с начала пандемии были заболевшие без выраженной клинической картины. Омикрон переносится легче, чем предыдущие штаммы, несмотря на то, что сам вариант более заразен.

Он пояснил, что в США, где фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусом, омикрон пришел раньше. Кроме того, праздники там закончились 2 января, и американцы раньше россиян вышли на работу и начали заражаться.

«У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано – разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведем его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит», - добавил Онищенко.

В РФ в среду за сутки выявлено 17 946 заразившихся коронавирусом. По данным телеканала NBC News, во вторник в США за сутки выявлено более 1,3 миллиона случаев COVID-19, это рекордный показатель.

Общество,Геннадий Онищенко,РАН,РИА Новости,
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