Онищенко сравнил уровень заболеваемости COVID в России и США

Число заболевших коронавирусом в России меньше, чем в Европе и США из-за того, что праздники в РФ только закончились, в то время как в Америке люди вышли на работу в начале января. Кроме того, «омикрон» в США пришел раньше, считает бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

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«Заболеваемость, конечно, ниже, чем в Европе и США, но не такая, какая есть в статистике, потому что, естественно, особенность этого заболевания отличается от той, что была», - отметил Онищенко.

По его словам, с начала пандемии были заболевшие без выраженной клинической картины. Омикрон переносится легче, чем предыдущие штаммы, несмотря на то, что сам вариант более заразен.

Он пояснил, что в США, где фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусом, омикрон пришел раньше. Кроме того, праздники там закончились 2 января, и американцы раньше россиян вышли на работу и начали заражаться.

«У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано – разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведем его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит», - добавил Онищенко.